Многокилометровые очереди выстроились на прощании с патриархом Грузии

Верующие у кафедрального собора Святой Троицы во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в Тбилиси

Тысячи людей выстроились в очередь у храма Святой Троицы в Тбилиси, чтобы проститься с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II, передает ТАСС. Пришедшие держат свечи и цветы, среди них есть семьи с детьми.

Очередь к храму Святой Троицы сохраняется на протяжении всей ночи и утра. Люди продолжают прибывать, несмотря на дождь. Протяженность очереди достигает нескольких километров — она тянется от центрального входа в храм до станции метро «Авлабари».

Для организации движения МВД Грузии изменило схему пешеходных потоков. Улицы, ведущие от метро к храму и обратно, сделали односторонними. На территории храма и внутри здания установлены металлические ограждения для предотвращения давки.

Илия II скончался вечером 17 марта в одной из клиник Тбилиси, куда был доставлен накануне ночью. Похороны запланированы на 22 марта в Сионском храме в Тбилиси в соответствии с его завещанием. В стране объявлен траур, который продлится до дня похорон.

Ранее сообщалось, что Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось — легочная, почечная и сердечная недостаточность привели к неспособности организма поддерживать давление.