Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:00

Многокилометровые очереди выстроились на прощании с патриархом Грузии

Верующие у кафедрального собора Святой Троицы во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в Тбилиси Верующие у кафедрального собора Святой Троицы во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в Тбилиси Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи людей выстроились в очередь у храма Святой Троицы в Тбилиси, чтобы проститься с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II, передает ТАСС. Пришедшие держат свечи и цветы, среди них есть семьи с детьми.

Очередь к храму Святой Троицы сохраняется на протяжении всей ночи и утра. Люди продолжают прибывать, несмотря на дождь. Протяженность очереди достигает нескольких километров — она тянется от центрального входа в храм до станции метро «Авлабари».

Для организации движения МВД Грузии изменило схему пешеходных потоков. Улицы, ведущие от метро к храму и обратно, сделали односторонними. На территории храма и внутри здания установлены металлические ограждения для предотвращения давки.

Илия II скончался вечером 17 марта в одной из клиник Тбилиси, куда был доставлен накануне ночью. Похороны запланированы на 22 марта в Сионском храме в Тбилиси в соответствии с его завещанием. В стране объявлен траур, который продлится до дня похорон.

Ранее сообщалось, что Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось — легочная, почечная и сердечная недостаточность привели к неспособности организма поддерживать давление.

Грузия
похороны
патриарх
Тбилиси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной потере в рядах иранского КСИР
Владельцев животных предупредили о росте цен на корма в 2026 году
Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
Пентагон начал «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.