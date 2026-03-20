Военнослужащие Вооруженных сил Российский Федерации использовали тепловизионные пончо в ходе освобождения Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы продвигались вперед, преодолевая укрепленную оборону противника.

ВСУ в населенном пункте выстроили мощную оборонительную систему, включающую несколько линий. Штурмовые подразделения проходили через противотанковые рвы, пересекали открытые пространства и преодолевали проволочные заграждения.

Согласованные действия помогли закрепиться на окраинах населенного пункта и постепенно продвинуться внутрь, вытесняя противника с позиций. Также военнослужащие применяли захваченные радиостанции, чтобы дезориентировать противостоящую сторону.

В ходе боев российским бойцам противостояли как подготовленные формирования, так и плохо обученные мобилизованные. Подразделения ВСУ предпринимали попытки вытеснить штурмовые группы из города, однако это не помешало установить государственный флаг России на западной стеле Красноармейска.

Ранее около 200 мирных жителей удалось вывести из Красноармейска в ходе крупной спасательной операции ВС РФ. Среди эвакуированных находились лежачие пожилые люди, маленькие дети, а также девушка на девятом месяце беременности.