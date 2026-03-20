ВСУ устроили пункт управления дронами в больнице Константиновки

Пункт управления беспилотниками был размещен в здании городской больницы Константиновки, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР. Пункт впоследствии был уничтожен.

Объект ВСУ располагался на четвертом этаже, где были установлены ретрансляторы сигнала, а также осуществлялся запуск дронов. В результате работы операторов БПЛА антитеррористического подразделения «Горыныч», входящего в структуру ФСБ России, указанный пункт управления был уничтожен.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на 20 марта. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 26 целей. 14 беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

До этого украинские вооруженные формирования с помощью дрона-камикадзе атаковали село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Губернатор Александр Богомаз назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.