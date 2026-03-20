Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:44

ВСУ устроили пункт управления дронами в больнице Константиновки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Пункт управления беспилотниками был размещен в здании городской больницы Константиновки, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР. Пункт впоследствии был уничтожен.

Объект ВСУ располагался на четвертом этаже, где были установлены ретрансляторы сигнала, а также осуществлялся запуск дронов. В результате работы операторов БПЛА антитеррористического подразделения «Горыныч», входящего в структуру ФСБ России, указанный пункт управления был уничтожен.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на 20 марта. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 26 целей. 14 беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

До этого украинские вооруженные формирования с помощью дрона-камикадзе атаковали село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Губернатор Александр Богомаз назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.

ДНР
ФСБ
дроны
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.