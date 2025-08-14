Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Картофельная лепешка без муки: вкуснее и проще осетинских пирогов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная лепешка в духовке — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная тающая начинка внутри, где сливочный вкус картофеля гармонирует с тягучим сыром и ароматной зеленью.

Это блюдо превосходит осетинские пироги по сочности, вкусу и простоте приготовления, оставаясь таким же сытным и аппетитным. А готовится без муки.

Для приготовления возьмите: 1 кг картофеля, 200 г твердого сыра, 100 мл сливок, 50 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, пучок укропа. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре со сливками и маслом. Добавьте яйца, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите картофельную массу, разровняйте и посыпьте тертым сыром. Выпекайте 25 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячей — хрустящая корочка, воздушная середина и потрясающий аромат не оставят равнодушным никого! Эта лепешка станет королевой вашего стола — просто, вкусно и незабываемо!

Ранее стало известно, как приготовить диетические кабачковые оладьи без муки и масла: всего 65 ккал на 100 г.

картошка
лепешки
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
