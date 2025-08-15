Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Рулетики из кабачков с творожной начинкой! Чумовая летняя закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачков с творожной начинкой! Эти лёгкие и свежие рулетики станут идеальной летней закуской или полезным перекусом. Нежные кабачковые ленты, обжаренные до мягкости, сочетаются с воздушной творожной начинкой с чесноком и укропом. Блюдо готовится быстро, выглядит эффектно и порадует любителей здорового питания.

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 1 пучок
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Кабачки — 2 шт. (молодые)
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Творог взбиваем блендером до однородности или протираем через сито. Чеснок пропускаем через пресс, укроп мелко рубим. Смешиваем творог с чесноком, укропом, сметаной, солим и перчим по вкусу. Кабачки нарезаем вдоль на тонкие пластины толщиной 2–3 мм, слегка солим и перчим. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем кабачковые ленты по 1–2 минуты с каждой стороны до мягкости, затем выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
  2. Остывшие кабачковые полоски смазываем творожной начинкой и аккуратно сворачиваем в рулетики. Готовые рулетики убираем в холодильник на 20–30 минут для охлаждения и пропитывания. Подаём охлаждёнными, украсив веточками укропа.

Ранее мы готовили улетный рулет из кабачков! Вкуснятина с чесночно-помидорной начинкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
