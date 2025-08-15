Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Имам баялды: безумно вкусное турецкое блюдо из баклажанов

Имам баялды: готовим вкусную закуску из баклажанов, простой рецепт

Есть легенда, что название «имам баялды» (в переводе — «имам в обмороке») это блюдо получило в честь турецкого священника, который пришел в восторг от его невероятного вкуса. И это неудивительно. Нежные ароматные баклажаны, тушенные с овощами в оливковом масле, — это настоящий шедевр восточной кухни.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся два-три крупных баклажана, три-четыре спелых томата, две большие луковицы, пять-шесть долек чеснока, пучок свежей петрушки, а также оливковое масло, соль и перец. Баклажаны разрежьте пополам, не дорезая до конца, чтобы они держали форму. Удалите часть мякоти. Посолите, оставьте на полчаса в воде, чтобы избавиться от горечи, затем хорошенько промойте. Нарежьте лук полукольцами, чеснок пропустите через чеснокодавку, помидоры мелко нарубите. Пассеруйте лук, закиньте к нему чеснок, а как даст аромат — помидоры. Тушите начинку до загустения, приправьте солью и перцем, добавьте рубленую петрушку.

Подготовленные баклажаны обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Затем выложите их в форму для запекания, в центр каждого баклажана положите готовую овощную начинку. Сверху можно добавить немного оливкового масла.

Запекайте «Имам баялды» в разогретой до 180 °C духовке около 30–40 минут, пока баклажаны не станут очень мягкими. Подавать это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде. В любом случае оно будет восхитительным!

  • Совет: для начинки можно использовать не только томаты и лук, но и сладкий перец, морковь или даже немного изюма.

Читайте также: баклажаны по бабушкиному рецепту — вкус из детства.

