14 августа 2025 в 08:25

Баклажаны как в детстве — запекаем по бабушкиному рецепту

Простой и вкусный рецепт баклажанов: как в детстве у бабушки Простой и вкусный рецепт баклажанов: как в детстве у бабушки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните, как запекала баклажаны бабушка? Неповторимый вкус простой, но ароматной закуски: повторяем его в нашем рецепте. Овощи, чуть-чуть масла, чеснок, томаты — и никакой спешки. Всего полчаса в духовке, и на столе горячее ароматное блюдо, которое легко подать на ужин.

Два средних баклажана нарежьте кружочками толщиной приблизительно в сантиметр, посолите и оставьте в холодной воде где-то на полчаса, чтобы они не горчили. Промокните бумажным полотенцем и тут же переложите на противень (его лучше предварительно смазать маслом, чтобы ничего не прилипло). Слегка сбрызните баклажаны подсолнечным маслом тоже. Отправьте запекаться минут на 15 при 200 градусах.

Тем временем нужно нарезать 2–3 помидора кружочками, измельчить 3–4 дольки чеснока и натереть 100 г сыра (лучше брать твердый или полутвердый). Достаньте баклажаны, положите на каждый кусок кружочек помидора, сверху — чеснок и сыр. Осталось вернуть в духовку еще на 10–12 минут, пока сыр не подрумянится.

Можно подавать горячими или остывшими, как закуску. Отлично сочетается с хлебом, зеленью и бокалом кефира.

  • Совет: если хотите сделать сытнее, добавьте к начинке немного майонеза или ложку сметаны.

Посмотрите еще один рецепт баклажанов с овощами в духовке на нашем сайте.

Анастасия Фомина
А. Фомина
