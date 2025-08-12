Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:00

Улетный рулет из кабачков! Вкуснятина с чесночно-помидорной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Улетный рулет из кабачков! Вкуснятина с чесночно-помидорной начинкой! Этот нежный рулетик станет королём вашего стола! Аппетитный кабачковый блин с ароматной начинкой — идеальная закуска, которая исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (700 г)
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Мука — 3–4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Чеснок сушёный — 2 ч. л.

Для намазки

  • Сыр творожный — 180 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — по вкусу
  • Йогурт или майонез — по вкусу
  1. Кабачки натираем, отжимаем лишнюю жидкость. Смешиваем с яйцами, сметаной, мукой и специями — получаем тесто консистенции густой сметаны. Выливаем на противень, застеленный пергаментом, разравниваем в тонкий пласт. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.
  2. Пока корж печётся, готовим начинку: пассеруем лук с морковью, смешиваем с творожным сыром, чесноком, йогуртом и нарезанным помидором. Готовый кабачковый пласт смазываем начинкой и аккуратно сворачиваем в рулет. Даём немного остыть, затем нарезаем порционными кусочками.

Ранее мы готовили закуску из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально!

рулеты
кабачки
закуски
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.