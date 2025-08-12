Улетный рулет из кабачков! Вкуснятина с чесночно-помидорной начинкой

Улетный рулет из кабачков! Вкуснятина с чесночно-помидорной начинкой! Этот нежный рулетик станет королём вашего стола! Аппетитный кабачковый блин с ароматной начинкой — идеальная закуска, которая исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (700 г)

Сметана — 3 ст. л.

Яйца куриные — 3 шт.

Мука — 3–4 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Чеснок сушёный — 2 ч. л.

Для намазки

Сыр творожный — 180 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — по вкусу

Йогурт или майонез — по вкусу

Кабачки натираем, отжимаем лишнюю жидкость. Смешиваем с яйцами, сметаной, мукой и специями — получаем тесто консистенции густой сметаны. Выливаем на противень, застеленный пергаментом, разравниваем в тонкий пласт. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Пока корж печётся, готовим начинку: пассеруем лук с морковью, смешиваем с творожным сыром, чесноком, йогуртом и нарезанным помидором. Готовый кабачковый пласт смазываем начинкой и аккуратно сворачиваем в рулет. Даём немного остыть, затем нарезаем порционными кусочками.

