Скумбрия круче красной рыбы! Обалденный рецепт маринада с медом и горчицей! Попробуйте этот беспроигрышный рецепт маринованной скумбрии — она получается нежной, ароматной и настолько вкусной, что затмевает даже дорогую красную рыбу. Идеальная закуска к праздничному столу или просто для души!

Ингредиенты

Скумбрия свежемороженая — 3 шт.

Лук репчатый — 5–6 шт.

Масло растительное — 250 мл

Уксус 9% — 100 мл

Мёд или сахар — 2 ст. л.

Кетчуп — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Перец чёрный горошком — 25-30 шт.

Перец душистый горошком — 15–20 шт.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Горчица в зёрнах — 1 ст. л.

Лавровый лист — 4 шт.

Приготовление

Рыбу моем, чистим от внутренностей и нарезаем кусочками толщиной 1,5 см. Лук шинкуем полукольцами. В глубокую миску слоями выкладываем рыбу и лук. Готовим маринад: в кастрюле смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения на слабом огне и варим 2–3 минуты, помешивая. Остужаем около часа, затем заливаем рыбу с луком остывшим маринадом. Накрываем крышкой и убираем в холодильник на 24 часа, аккуратно перемешивая два раза за это время. Готово — наслаждаемся потрясающим вкусом!

