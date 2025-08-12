Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 08:00

Скумбрия круче красной рыбы! Обалденный рецепт маринада с медом и горчицей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скумбрия круче красной рыбы! Обалденный рецепт маринада с медом и горчицей! Попробуйте этот беспроигрышный рецепт маринованной скумбрии — она получается нежной, ароматной и настолько вкусной, что затмевает даже дорогую красную рыбу. Идеальная закуска к праздничному столу или просто для души!

Ингредиенты

  • Скумбрия свежемороженая — 3 шт.
  • Лук репчатый — 5–6 шт.
  • Масло растительное — 250 мл
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Мёд или сахар — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Перец чёрный горошком — 25-30 шт.
  • Перец душистый горошком — 15–20 шт.
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.
  • Горчица в зёрнах — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 4 шт.

Приготовление

  1. Рыбу моем, чистим от внутренностей и нарезаем кусочками толщиной 1,5 см. Лук шинкуем полукольцами. В глубокую миску слоями выкладываем рыбу и лук. Готовим маринад: в кастрюле смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения на слабом огне и варим 2–3 минуты, помешивая.
  2. Остужаем около часа, затем заливаем рыбу с луком остывшим маринадом. Накрываем крышкой и убираем в холодильник на 24 часа, аккуратно перемешивая два раза за это время. Готово — наслаждаемся потрясающим вкусом!

Ранее мы готовили минтай в чесночном масле! Минимум усилий, но добавки попросят все.

скумбрия
рыба
закуски
простой рецепт
маринады
Ольга Шмырева
О. Шмырева
