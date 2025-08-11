Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально!

Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально!

Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально! Эта лёгкая и вкусная закуска станет настоящим открытием для ваших гостей. Обжаренные кабачки с пикантной сырной заправкой — идеальное сочетание текстур и вкусов!

Ингредиенты

Молодые кабачки — 2-3 шт.

Творожный сыр — 150 г

Сыр фета — 150–200 г

Морковь по-корейски — 100 г

Вяленые томаты — 50–70 г

Грецкие орехи — 2–3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 2-3 веточки

Приготовление

Кабачки нарежьте кружками и обжарьте на сухом гриле или сковороде с минимальным количеством масла до золотистых полосок с обеих сторон. Дайте остыть. Для заправки разомните вилкой сыр фета, смешайте с творожным сыром. Добавьте измельчённые грецкие орехи, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный укроп, вяленые томаты и морковь по-корейски. Тщательно перемешайте эту массу с кабачками. Украсьте зеленью и подавайте сразу же.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.