Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально! Эта лёгкая и вкусная закуска станет настоящим открытием для ваших гостей. Обжаренные кабачки с пикантной сырной заправкой — идеальное сочетание текстур и вкусов!
Ингредиенты
- Молодые кабачки — 2-3 шт.
- Творожный сыр — 150 г
- Сыр фета — 150–200 г
- Морковь по-корейски — 100 г
- Вяленые томаты — 50–70 г
- Грецкие орехи — 2–3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 2-3 веточки
Приготовление
- Кабачки нарежьте кружками и обжарьте на сухом гриле или сковороде с минимальным количеством масла до золотистых полосок с обеих сторон. Дайте остыть.
- Для заправки разомните вилкой сыр фета, смешайте с творожным сыром. Добавьте измельчённые грецкие орехи, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный укроп, вяленые томаты и морковь по-корейски. Тщательно перемешайте эту массу с кабачками.
- Украсьте зеленью и подавайте сразу же.
