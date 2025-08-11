Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из жареных кабачков с корейской морковкой — съедается моментально! Эта лёгкая и вкусная закуска станет настоящим открытием для ваших гостей. Обжаренные кабачки с пикантной сырной заправкой — идеальное сочетание текстур и вкусов!

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 2-3 шт.
  • Творожный сыр — 150 г
  • Сыр фета — 150–200 г
  • Морковь по-корейски — 100 г
  • Вяленые томаты — 50–70 г
  • Грецкие орехи — 2–3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — 2-3 веточки

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружками и обжарьте на сухом гриле или сковороде с минимальным количеством масла до золотистых полосок с обеих сторон. Дайте остыть.
  2. Для заправки разомните вилкой сыр фета, смешайте с творожным сыром. Добавьте измельчённые грецкие орехи, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный укроп, вяленые томаты и морковь по-корейски. Тщательно перемешайте эту массу с кабачками.
  3. Украсьте зеленью и подавайте сразу же.

