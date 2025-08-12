Раскрыта причина крушения самолета в Татарстане в 2024 году

Причиной крушения самолета в Татарстане в июле 2024 года стало нарушение во время выполнения виражей и полета на предельно малых высотах, сказано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета. Инцидент произошел в населенном пункте Камское Устье, погибли трое человек — пилот и два пассажира.

Авиационное происшествие с самолетом С-172-0381 RA-2431G произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью. Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС; неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания, — сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что МАК начал процесс расшифровки черных ящиков самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области. Уточнялось, что бортовые самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля. При этом один из черных ящиков был уничтожен в пожаре.