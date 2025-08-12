Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный! Этот пирог — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное рассыпчатое тесто с хрустящей крошкой и сладкой начинкой — идеальный десерт к чаю.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 2–3 ст.
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 1 ст.
- Ванилин — на кончике ножа
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Варенье или джем — 150–200 г
Приготовление
- Растопите масло и дайте ему немного остыть. В миске смешайте сахар, охлаждённое масло, яйца и ванилин. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите мягкое, но не крутое тесто.
- Разделите тесто на две части: 1/3 и 2/3. Меньший кусок уберите в морозилку на 1 час. Большую часть равномерно распределите по противню — можно раскатать или просто размазать руками.
- Сверху выложите варенье и разровняйте ложкой. Достаньте охлаждённое тесто из морозилки и натрите его прямо на пирог крупной тёркой.
- Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым или полностью остывшим — в любом случае будет невероятно вкусно!
Ароматный, рассыпчатый и такой простой — этот пирог станет любимым лакомством в вашей семье!
Ранее мы гоовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.