12 августа 2025 в 08:30

Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный

Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный! Этот пирог — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное рассыпчатое тесто с хрустящей крошкой и сладкой начинкой — идеальный десерт к чаю.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 2–3 ст.
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 1 ст.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Варенье или джем — 150–200 г

Приготовление

  1. Растопите масло и дайте ему немного остыть. В миске смешайте сахар, охлаждённое масло, яйца и ванилин. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите мягкое, но не крутое тесто.
  2. Разделите тесто на две части: 1/3 и 2/3. Меньший кусок уберите в морозилку на 1 час. Большую часть равномерно распределите по противню — можно раскатать или просто размазать руками.
  3. Сверху выложите варенье и разровняйте ложкой. Достаньте охлаждённое тесто из морозилки и натрите его прямо на пирог крупной тёркой.
  4. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым или полностью остывшим — в любом случае будет невероятно вкусно!

Ароматный, рассыпчатый и такой простой — этот пирог станет любимым лакомством в вашей семье!

Ранее мы гоовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.

