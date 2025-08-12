Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный

Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный

Быстрый пирог из песочного теста с вареньем! Простой и вкусный! Этот пирог — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное рассыпчатое тесто с хрустящей крошкой и сладкой начинкой — идеальный десерт к чаю.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Мука — 2–3 ст.

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 1 ст.

Ванилин — на кончике ножа

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Варенье или джем — 150–200 г

Приготовление

Растопите масло и дайте ему немного остыть. В миске смешайте сахар, охлаждённое масло, яйца и ванилин. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите мягкое, но не крутое тесто. Разделите тесто на две части: 1/3 и 2/3. Меньший кусок уберите в морозилку на 1 час. Большую часть равномерно распределите по противню — можно раскатать или просто размазать руками. Сверху выложите варенье и разровняйте ложкой. Достаньте охлаждённое тесто из морозилки и натрите его прямо на пирог крупной тёркой. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым или полностью остывшим — в любом случае будет невероятно вкусно!

Ароматный, рассыпчатый и такой простой — этот пирог станет любимым лакомством в вашей семье!

Ранее мы гоовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.