Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:29

На все уйдет меньше 30 минут! Заливной пирог с молодой капустой — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с молодой капустой — сочное чудо за час! Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на долгую готовку. Нежное тесто, напоминающее бисквит, и сочная начинка из молодой капусты с яйцами — сочетание, от которого невозможно отказаться. И главное — никакой возни с предварительной жаркой капусты!

Тебе понадобится: 500 г молодой капусты, 5 яиц (2 для начинки, 3 для теста), 150 г муки, 200 г сметаны, 50 мл растительного масла, 2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, пучок петрушки.

Приготовление: капусту тонко нашинкуй, слегка помни с солью. Добавь рубленые вареные яйца и зелень — начинка готова. Для теста смешай яйца, сметану и масло, всыпь муку с разрыхлителем, взбей до гладкости. В смазанную форму вылей половину теста, распредели начинку, залей оставшимся тестом. Выпекай 50–60 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Этот пирог хорош и горячим, и холодным. Подавай со сметаной или просто так — он бесподобен в любом виде!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

пироги
рецепты
ужины
капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.