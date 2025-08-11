На все уйдет меньше 30 минут! Заливной пирог с молодой капустой — вкуснота!

На все уйдет меньше 30 минут! Заливной пирог с молодой капустой — вкуснота!

Заливной пирог с молодой капустой — сочное чудо за час! Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на долгую готовку. Нежное тесто, напоминающее бисквит, и сочная начинка из молодой капусты с яйцами — сочетание, от которого невозможно отказаться. И главное — никакой возни с предварительной жаркой капусты!

Тебе понадобится: 500 г молодой капусты, 5 яиц (2 для начинки, 3 для теста), 150 г муки, 200 г сметаны, 50 мл растительного масла, 2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, пучок петрушки.

Приготовление: капусту тонко нашинкуй, слегка помни с солью. Добавь рубленые вареные яйца и зелень — начинка готова. Для теста смешай яйца, сметану и масло, всыпь муку с разрыхлителем, взбей до гладкости. В смазанную форму вылей половину теста, распредели начинку, залей оставшимся тестом. Выпекай 50–60 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Этот пирог хорош и горячим, и холодным. Подавай со сметаной или просто так — он бесподобен в любом виде!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.