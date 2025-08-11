Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Яблочный пирог «Нежность» – тает во рту! Молочный конкурент шарлотки

Яблочный пирог «Нежность» – тает во рту! Молочный конкурент шарлотки! Этот пирог превзойдёт все ваши ожидания – воздушная текстура, сочные яблоки и восхитительный аромат ванили. Готовится быстрее, чем классическая шарлотка, а результат – просто объедение!

Ингредиенты

  • Яблоки — 4-5 шт (800 г)
  • Яйца — 3 шт
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 240 г (≈2 стакана)
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 80 г
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Корица — по вкусу
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и растопленное остывшее сливочное масло, тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь – тесто должно получиться как густая сметана.
  2. Яблоки нарежьте некрупными кубиками. Форму (22-24 см) смажьте маслом, выложите яблоки ровным слоем. Залейте тестом, распределяя его ложкой.
  3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.

пироги
яблоки
выпечка
шарлотка
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
