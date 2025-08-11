Яблочный пирог «Нежность» – тает во рту! Молочный конкурент шарлотки! Этот пирог превзойдёт все ваши ожидания – воздушная текстура, сочные яблоки и восхитительный аромат ванили. Готовится быстрее, чем классическая шарлотка, а результат – просто объедение!
Ингредиенты
- Яблоки — 4-5 шт (800 г)
- Яйца — 3 шт
- Сахар — 100 г
- Мука — 240 г (≈2 стакана)
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло — 80 г
- Разрыхлитель — 2 ч.л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Корица — по вкусу
- Соль — щепотка
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и растопленное остывшее сливочное масло, тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь – тесто должно получиться как густая сметана.
- Яблоки нарежьте некрупными кубиками. Форму (22-24 см) смажьте маслом, выложите яблоки ровным слоем. Залейте тестом, распределяя его ложкой.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.