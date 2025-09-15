Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:23

Если сливы завалили урожаем, пеку «Сливовый рай». Нежнее шарлотки — просто взбей и залей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка со сливами — это осенняя классика, которая наполняет дом ароматом уюта и сладкого искушения. Нежный бисквит с кислинкой сочных слив создает идеальный баланс вкуса, а золотистая корочка манит к столу и взрослых, и детей. Этот пирог — лучшее решение, когда хочется простого, но волшебного десерта, который готовится практически из ничего и всегда получается безупречным.

Вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, щепотка ванилина, 10–12 слив, сливочное масло для формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой пены. Белки взбейте в крутую пену. Аккуратно соедините желтки с белками, добавьте просеянную муку и ванилин, перемешайте лопаткой снизу вверх. Форму смажьте маслом. Сливы разрежьте на половинки, удалите косточки. Вылейте половину теста в форму, разложите сливы срезами вверх, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме — и наслаждайтесь!

