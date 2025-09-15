Забудь про сложные рецепты: эти рулетики с мясом и яблоками делаются за 15 минут

Рулетики с мясом и яблоками — это изысканное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание сочного фарша, нежной сладости яблок и пикантных ноток горчицы и тимьяна создает неповторимый вкус, а хрустящее слоеное тесто придает блюду особую легкость. Это блюдо готовится быстро и просто, но выглядит очень эффектно, гарантированно вызывая восторг у всех, кто его попробует.

Для приготовления вам понадобится: 1 пласт слоеного бездрожжевого теста, 300 г свиного фарша, 1 луковица порея, 1 яблоко, 1 яйцо, 3 веточки свежего тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. зернистой горчицы, 1 ч. л. муки, соль и перец по вкусу. Разморозьте тесто и раскатайте его. Лук порей нарежьте и обжарьте на масле, добавьте фарш, горчицу, тимьян, соль и перец. Яблоко натрите на терке и добавьте к фаршу. Готовую начинку распределите по тесту, сверните рулетом, смажьте взбитым яйцом и сделайте сверху насечки ножом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15 минут до золотистой корочки.

