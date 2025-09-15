Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира Российский борец Гаджимагомедов выиграл серебро на чемпионате мира в Загребе

Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе, сообщает Федерация спортивной борьбы России. В финальном поединке в весовой категории до 92 кг он уступил американскому спортсмену Тренту Хидли со счетом 10:13, хотя по ходу схватки вел 10:2.

Для 30-летнего Гаджимагомедова эта медаль стала первой в карьере на мировых первенствах. Российский спортсмен является действующим чемпионом страны и выступает под флагом Объединенного мира борьбы.

Это уже третья медаль российской команды на турнире в Загребе. Ранее золото завоевал Заур Угуев (до 61 кг), а бронзу — олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг). Чемпионат мира по борьбе завершится 21 сентября.

Ранее Хорватия аннулировала визу борцу греко-римского стиля Эмину Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.