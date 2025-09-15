Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 21:44

Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира

Российский борец Гаджимагомедов выиграл серебро на чемпионате мира в Загребе

Аманула Гаджимагомедов Аманула Гаджимагомедов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе, сообщает Федерация спортивной борьбы России. В финальном поединке в весовой категории до 92 кг он уступил американскому спортсмену Тренту Хидли со счетом 10:13, хотя по ходу схватки вел 10:2.

Для 30-летнего Гаджимагомедова эта медаль стала первой в карьере на мировых первенствах. Российский спортсмен является действующим чемпионом страны и выступает под флагом Объединенного мира борьбы.

Это уже третья медаль российской команды на турнире в Загребе. Ранее золото завоевал Заур Угуев (до 61 кг), а бронзу — олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг). Чемпионат мира по борьбе завершится 21 сентября.

Ранее Хорватия аннулировала визу борцу греко-римского стиля Эмину Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.

Россия
спорт
борьба
медали
чемпионаты
Загреб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.