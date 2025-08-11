«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске

«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске Трамп: ситуация во время встречи с Путиным станет ясна в первые минуты

«Все станет ясно в первые минуты», — заявил президент США Дональд Трамп, говоря о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что готов «усадить за стол» Путина и главу Украины Владимира Зеленского.

При этом американский лидер не исключил своего личного присутствия на таких переговорах. По словам Трампа, он твердо уверен, что сторонам удастся «решить вопрос».

Ранее депутат Алексей Чепа предположил, что территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече Путина и Трампа. Ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем, считает он.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что предстоящая встреча Путина и Трампа может положить начало переговорам о территориях. Он подчеркнул, что если мирный процесс пойдет вперед, территориальные вопросы должны быть на повестке дня наряду с гарантиями безопасности для Украины. Киев теоретически может признать де‑фактический контроль Москвы над некоторыми утраченными регионами, рассудил он.