Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 23:01

«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске

Трамп: ситуация во время встречи с Путиным станет ясна в первые минуты

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Все станет ясно в первые минуты», — заявил президент США Дональд Трамп, говоря о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что готов «усадить за стол» Путина и главу Украины Владимира Зеленского.

При этом американский лидер не исключил своего личного присутствия на таких переговорах. По словам Трампа, он твердо уверен, что сторонам удастся «решить вопрос».

Ранее депутат Алексей Чепа предположил, что территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече Путина и Трампа. Ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем, считает он.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что предстоящая встреча Путина и Трампа может положить начало переговорам о территориях. Он подчеркнул, что если мирный процесс пойдет вперед, территориальные вопросы должны быть на повестке дня наряду с гарантиями безопасности для Украины. Киев теоретически может признать де‑фактический контроль Москвы над некоторыми утраченными регионами, рассудил он.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два лайнера взорвались в аэропорту, не поделив одну взлетную полосу
Дуров анонсировал новые функции каналов в Telegram
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 августа 2025 года
Хотел уничтожить Россию: план Сороса провалился, но не до конца
Трамп оценил возможность Украины победить Россию
«Быдло»: Захарова отреагировала на заявление Киева по поводу русского языка
Роналду женится впервые в 40 лет: кто жена, сколько детей, когда свадьба
ВС РФ нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ под Сумами
Запад был повергнут в шок после заявления Трампа о Зеленском
ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо
Трамп отложил введение новых «высоких пошлин» против Китая на 90 дней
«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске
«Буду свидетелем в суде над ними». Почему Вассерман так бесит СБУ и Киев
Каллас объявила о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Трамп поменял решение насчет пошлин на золото
Врачи предупредили о распространении грибка, пожирающего мозг
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на ДНР
Орбакайте показала семейные кадры из Италии
Решила переплюнуть мужа: как повлияет развод на карьеру Полины Дибровой
Ведущая экономика Европы захлебывается в банкротствах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.