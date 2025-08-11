Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 22:00

Решила переплюнуть мужа: как повлияет развод на карьеру Полины Дибровой

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Скандал с разводом Дмитрия Диброва и изменой его жены Полины с их общим другом, бизнесменом Романом Товстиком, набирает обороты и обрастает деталями. Чаще всего в этой истории звучит имя Дибровой. Мать троих детей продолжает делать посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и подогревать к своей персоне интерес. Как повлияет роман с соседом по Рублевке на карьеру Полины и как сработает такой пиар — в материале NEWS.ru.

Что известно о скандале в семье Дибровых

В последнее время на слуху у всех скандал в семье Дибровых. Полина не просто ушла от телеведущего Дмитрия Диброва, за которого вышла замуж в 19 лет, но и якобы закрутила роман с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Пикантность в том, что у Романа — шестеро детей, а Полина — крестная мать одного из них и подруга его жены Елены Товстик.

На прошлой неделе Полина подтвердила развод. Она наняла команду юристов, ее муж Дмитрий — известного адвоката Александра Добровинского. Сторона защиты Елены Товстик — адвокат Екатерина Гордон рассказала, что Роман не просто подал на развод, он якобы хочет отсудить детей у жены.

Недавно бизнесмен оправдался в соцсетях. Он пояснил, что не претендует на детей, а жене готов выплатить миллиард рублей «отступных». Гордон заявила, что никакой «хрюлиард» ее клиентка Елена не видела.

Дмитрий Дибров вернулся из Испании и был замечен в одном из столичных баров. Он угощал всех собравшихся пивом. Полина отправила детей в Ростов-на-Дону к матери. Она продолжает делать посты в соцсетях и подогревать к себе интерес публики.

Попадет ли Полина Диброва на Первый канал

Полина Диброва, несмотря на троих детей и отсутствие образования (после школы она сразу вышла замуж), не только домохозяйка. У Полины есть клуб для «рублевских жен»: они собираются, вместе обедают, слушают лекции, участвуют в мастер-классах, путешествуют.

Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма «Обитаемый остров. Схватка» в кинотеатре «КАРО-фильм Пушкинский», 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма «Обитаемый остров. Схватка» в кинотеатре «КАРО-фильм Пушкинский», 2009 год
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой перед премьерой нового фильма Бориса Грачевского «Крыша» у кинотеатра «Ударник», 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой перед премьерой нового фильма Бориса Грачевского «Крыша» у кинотеатра «Ударник», 2009 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, 2009 год
Фото: Роман Кульгускин/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной на церемонии открытия международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, 2016 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной на церемонии открытия международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, 2016 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2017», в театрально-концертном зале «Мир» в Москве
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2017», в театрально-концертном зале «Мир» в Москве
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в Москве, 2021 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в Москве, 2021 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina

Участие в мероприятиях платное, это маленький бизнес. Полина пошла по стопам своего мужа журналиста. Она также является ведущей гид-шоу «Сарафанное радио Рублевки».

Психолог Оксана Митрофанова сказала NEWS.ru, что Диброва, конечно, пытается использовать эту историю для своего продвижения, правда, сделать ей это довольно сложно, учитывая контекст событий.

«В глазах людей, как эта история муссируется в СМИ, она — якобы злодейка, изменщица. Сейчас ей нужно максимально выложиться, чтобы „вырулить“ и объяснить свою позицию. Но для нее это, конечно, шанс получить какой-то пиар, задержаться в медиапространстве», — сказала Митрофанова.

Психолог отметила, что пиар-команде Дибровой предстоит приложить большие усилия, многое зависит от их профессионализма. Она предположила, что уже в ближайшее время Полина может дать большое интервью, где она объяснится и расставит акценты.

«Естественно, это была бы верная стратегия обелить ее как несчастную женщину. Если будет интервью, то вряд ли она наберется сил и скажет честно, что просто устала от мужчины слишком взрослого для нее. Потому что выходить замуж за взрослого мужчину — это одно, быть замужем за дедушкой — другое. Возможно, будет сказано про психологический абьюз, про то, что муж не давал ей возможность развиваться. Это такая классика, все про это рассказывают», — сказала Митрофанова.

Психолог предположила, что Диброва может стать ведущей какого-то блога и заниматься журналистикой, но вряд ли она попадет, например, на Первый канал, где работал ее муж. Она добавила, что сама Полина очень хочет популярности.

Телесваха Роза Сябитова в разговоре с NEWS.ru усомнилась, что с помощью такого черного пиара Диброва станет телеведущей.

«Я еще не знаю ни одного человека, который стал бы телеведущим через такой странный пиар, где страдают все, особенно дети. Больше всего мне жалко их. Все-таки ведущие — это люди, которые что-то несут, а не просто так. Юлия Барановская стала известной благодаря своим способностям. Она попала на Первый канал, вместе с Гордоном они делали рейтинговую программу. При чем здесь развод?» — поделилась мнением Сябитова.

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Павел Рудченко предположил, что Диброва может использовать пиар для ведения бизнеса.

«Вряд ли коллеги по цеху ее мужа воспримут Полину и захотят с ней сотрудничать. Можно предположить, что у нее открываются новые возможности с новым партнером. Она может их использовать как бизнесвумен, развивая свой бренд, разумеется, при вложениях ее нового избранника», — сказал Рудченко.

