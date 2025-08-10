Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:27

Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе

Полина Диброва заявила, что отправила сыновей к бабушке и решила отдохнуть

Фото: t.me/dibrovapolina

Бывшая «Мисс Россия-2017» Полина Диброва на фоне слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым сообщила, что отправила своих троих сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью — из Москвы в Ростов-на-Дону, где они будут жить с бабушкой. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что решила устроить себе небольшой отдых.

Я решила выдохнуть и немного гульнуть, — написала она в публикации.

Ранее российская модель впервые вышла на связь после публикаций о предстоящем разводе с Дмитрием Дибровым. Она написала, что продолжает видеть в жизни много хорошего, и выразила благодарность тем, кто поддерживает ее в непростой период. Свое обращение к подписчикам модель сопроводила видео, снятым на берегу армянского озера Севан.

До этого стало известно, что бракоразводный процесс между Дибровыми уже начался. По информации адвоката Александра Добровинского, первое судебное заседание назначено на 11 августа. Согласно данным СМИ, в ходе разбирательства будут решаться вопросы раздела имущества, включая подмосковную виллу стоимостью свыше 700 млн рублей, денежных средств на счетах, а также определения порядка общения с общими детьми.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
дети
отдых
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.