Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе Полина Диброва заявила, что отправила сыновей к бабушке и решила отдохнуть

Бывшая «Мисс Россия-2017» Полина Диброва на фоне слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым сообщила, что отправила своих троих сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью — из Москвы в Ростов-на-Дону, где они будут жить с бабушкой. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что решила устроить себе небольшой отдых.

Я решила выдохнуть и немного гульнуть, — написала она в публикации.

Ранее российская модель впервые вышла на связь после публикаций о предстоящем разводе с Дмитрием Дибровым. Она написала, что продолжает видеть в жизни много хорошего, и выразила благодарность тем, кто поддерживает ее в непростой период. Свое обращение к подписчикам модель сопроводила видео, снятым на берегу армянского озера Севан.

До этого стало известно, что бракоразводный процесс между Дибровыми уже начался. По информации адвоката Александра Добровинского, первое судебное заседание назначено на 11 августа. Согласно данным СМИ, в ходе разбирательства будут решаться вопросы раздела имущества, включая подмосковную виллу стоимостью свыше 700 млн рублей, денежных средств на счетах, а также определения порядка общения с общими детьми.