«Вижу много хорошего»: Диброва нарушила молчание после скандала с изменой Жена Диброва поблагодарила поклонников за поддержку на фоне скандала с изменой

Российская модель Полина Диброва нарушила молчание после новостей о разводе из-за измены. Женщина обратилась к подписчикам в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) и заявила, что «видит много хорошего и доброго». Также она поблагодарила тех, кто поддерживает ее в сложившейся ситуации.

Ребята, просто спасибо. Я вижу много хорошего и доброго, — написала Диброва.

Соответствующий пост она сопроводила видеороликом, снятым в Армении на берегу озера Севан. Отмечается, что 36-летняя модель уехала за границу с участницами своего женского клуба. Сам телеведущий Дибров сейчас находится в Испании.

Ранее сообщалось, что процесс развода Диброва и его супруги Полины уже начался. Как объяснил адвокат Александр Добровинский, 11 августа состоится первая встреча сторон. По данным журналистов, телеведущий планирует судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.

До этого стало известно, что дети Дибровых могут остаться с матерью после развода. По данным источника, супруги пришли к мирному решению насчет будущего троих наследников. При этом близкий к паре информатор усомнился, что шоумен и модель будут хорошими друзьями.

Дибровой приписывают роман с бизнесменом Романом Товстиком — давним другом семьи. Жена предпринимателя Елена обратилась за юридической помощью к правозащитнице Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять интересы Елены в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.