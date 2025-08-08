Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:06

Стало известно, с кем Роман Товстик изменял первой супруге Юлии

Адвокат Гордон узнала об измене Романа Товстика первой супруге Юлии

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети

Бизнесмен Роман Товстик изменял с нынешней женой Еленой своей первой супруге Юлии, сообщила правозащитница Екатерина Гордон в разговоре с Super. По словам адвоката, они прожили в браке 10 лет, пока не появилась 17-летняя на тот момент Елена.

У жены своей при этом он не отнимал бизнес и детей. Сегодня у Елены шесть детей, и от Романа есть иск в суд с желанием забрать всех несовершеннолетних и еще получить алименты. Я не утверждаю нигде, что все идеальны, но, по-моему, лишать человека права на защиту, говоря, что и он «когда-то что-то», — странно, — отметила правозащитница.

Ранее сообщалось, что жена предполагаемого любовника Полины Дибровой Елена Товстик обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

Полина Диброва ранее впервые прокомментировала слухи о возможном расставании с Дмитрием Дибровым. Она сообщила, что намерена подробно ответить на все вопросы 10 августа. Полина уточнила, что супруг сейчас находится на отдыхе в Испании у друга, а она сама осталась в Москве с детьми. Супруге телеведущего приписывают роман с бизнесменом Романом Товстиком — давним другом семьи.

Екатерина Гордон
Полина Диброва
разводы
измены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.