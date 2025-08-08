Стало известно, с кем Роман Товстик изменял первой супруге Юлии

Бизнесмен Роман Товстик изменял с нынешней женой Еленой своей первой супруге Юлии, сообщила правозащитница Екатерина Гордон в разговоре с Super. По словам адвоката, они прожили в браке 10 лет, пока не появилась 17-летняя на тот момент Елена.

У жены своей при этом он не отнимал бизнес и детей. Сегодня у Елены шесть детей, и от Романа есть иск в суд с желанием забрать всех несовершеннолетних и еще получить алименты. Я не утверждаю нигде, что все идеальны, но, по-моему, лишать человека права на защиту, говоря, что и он «когда-то что-то», — странно, — отметила правозащитница.

Ранее сообщалось, что жена предполагаемого любовника Полины Дибровой Елена Товстик обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

Полина Диброва ранее впервые прокомментировала слухи о возможном расставании с Дмитрием Дибровым. Она сообщила, что намерена подробно ответить на все вопросы 10 августа. Полина уточнила, что супруг сейчас находится на отдыхе в Испании у друга, а она сама осталась в Москве с детьми. Супруге телеведущего приписывают роман с бизнесменом Романом Товстиком — давним другом семьи.