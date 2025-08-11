Орбакайте показала семейные кадры из Италии

Певица Кристина Орбакайте отправилась в путешествие с семьей по Европе и сейчас отдыхает в Милане. Артистка активно делится кадрами отпуска в своих соцсетях.

На одном из снимков певица позирует на фоне известных достопримечательностей Милана в нежно-розовом платье, демонстрируя прекрасное настроение и наслаждаясь отдыхом. Позже певица показала трогательный момент — фото вместе с 13-летней дочерью Клавдией на фоне величественного кафедрального собора.

Ранее Орбакайте объявляла о переезде из США, запланировав поездку в Японию с дочерью Клавдией на каникулы. Певица временно прекратила концертную деятельность в России, но сохранила дорогостоящую недвижимость в Москве.

Позднее эксперты оценили московские апартаменты Орбакайте почти в 1 млрд рублей: две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» (500 кв. м) и жилье в сталинском доме на 1-й Тверской-Ямской. Риелторы отметили, что объекты расположены в премиальных районах с ценой до 1,7 млн рублей за квадратный метр.