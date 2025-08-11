Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 22:08

Орбакайте показала семейные кадры из Италии

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Кристина Орбакайте отправилась в путешествие с семьей по Европе и сейчас отдыхает в Милане. Артистка активно делится кадрами отпуска в своих соцсетях.

На одном из снимков певица позирует на фоне известных достопримечательностей Милана в нежно-розовом платье, демонстрируя прекрасное настроение и наслаждаясь отдыхом. Позже певица показала трогательный момент — фото вместе с 13-летней дочерью Клавдией на фоне величественного кафедрального собора.

Ранее Орбакайте объявляла о переезде из США, запланировав поездку в Японию с дочерью Клавдией на каникулы. Певица временно прекратила концертную деятельность в России, но сохранила дорогостоящую недвижимость в Москве.

Позднее эксперты оценили московские апартаменты Орбакайте почти в 1 млрд рублей: две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» (500 кв. м) и жилье в сталинском доме на 1-й Тверской-Ямской. Риелторы отметили, что объекты расположены в премиальных районах с ценой до 1,7 млн рублей за квадратный метр.

Кристина Орбакайте
Италия
отдых
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске
«Буду свидетелем в суде над ними». Почему Вассерман так бесит СБУ и Киев
Каллас объявила о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Трамп поменял решение насчет пошлин на золото
Врачи предупредили о распространении грибка, пожирающем мозг
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на ДНР
Орбакайте показала семейные кадры из Италии
Решила переплюнуть мужа: как повлияет развод на карьеру Полины Дибровой
Ведущая экономика Европы захлебывается в банкротствах
Гладков уточнил число пострадавших при обстреле Шебекино
В Тульской области поезд протаранил грузовик
Садовод объяснила, как спасти помидоры в дождливую погоду
Трамп публично признал могущество России
ВСУ «сточили» почти всех штурмовиков в атаках на Юнаковку
ВСУ изменили тактику в Запорожской области
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.