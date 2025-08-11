Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. По мнению дипломата, новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская, предложившая инициативу, полностью игнорирует эту самую хартию.

Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло, — написала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в Польше быдлом называли людей, занимающихся физическим трудом. Теперь же человек, работающий руками, стал в России уважаем и почитаем, а быдлом называют «хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды», пояснила она.

До этого украинский омбудсмен Елена Ивановская заявила, что исполнение музыкальных произведений на русском языке формально не нарушает закон «О государственном языке», принятый в 2019 году. Однако она уточнила, что существуют другие нормативные акты, ограничивающие такую возможность. В частности, был упомянут закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских авторов.

Тем временем российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул значимость создания условий для сохранения русского языка на Украине в рамках мирного урегулирования. Глава государства также отметил важность поддержки Украинской православной церкви.