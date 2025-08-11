Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курица на ужин: запекаем грудку в духовке, безумно просто и вкусно!

Курица в духовке: простой рецепт Курица в духовке: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грудка — отличный продукт, но во многих рецептах она получается сухой. Этот рецепт меняет все: мясо остается сочным, с аппетитной корочкой, а готовится проще простого. Подойдет и для быстрого ужина, и для обеда.

Чтобы курица получилась особенно вкусной, используйте две куриные грудки без кожи, смажьте их смесью из оливкового масла (примерно 2 ст. л.), чеснока (2–3 зубчика), соли, паприки и сухих итальянских трав. Оставьте промариноваться хотя бы на полчаса. Переложите мясо в форму, добавьте нарезанный кружочками помидор и немного сыра — моцареллы или твердого, около 100 г. Запекайте при 190 градусах 25–30 минут до румяной корочки.

Подавайте горячей, посыпав свежим базиликом. Отлично сочетается с рисом, картофелем или овощами.

  • Совет: если замаринуете грудку заранее — за пару часов или оставите в маринаде на всю ночь — она получится еще мягче и ароматнее. А еще такая курица очень вкусная даже холодной: напоминает буженину.

Посмотрите рецепт булгура с курицей в сливочном соусе на нашем сайте.

курица
ужины
рецепты
рецепт
кулинария
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
