День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:57

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции после случая смертельного отравления суррогатным алкоголем, передает Telegram-канал SHOT. Полиция проводит проверки в точках продажи, где мог быть куплен некачественный алкоголь.

В результате отравления скончались женщина и четверо мужчин. Сейчас свидетели дают показания, а в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти.

Ранее стало известно, что причиной смерти стал самогон из местного магазина. 30 августа ушел из жизни первый мужчина, а через час скончалась его супруга. Сегодня, 31 августа, в больнице добавились еще две жертвы, а один человек ушел из жизни в общежитии.

Ранее в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero на кубинском курорте Варадеро произошло массовое отравление туристов. Десятки российских отдыхающих почувствовали недомогание после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле. Персонал отеля сначала отказался признать проблему, списав все на акклиматизацию.

Нижегородская область
отравления
уголовные дела
смерти
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.