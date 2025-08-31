В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции после случая смертельного отравления суррогатным алкоголем, передает Telegram-канал SHOT. Полиция проводит проверки в точках продажи, где мог быть куплен некачественный алкоголь.

В результате отравления скончались женщина и четверо мужчин. Сейчас свидетели дают показания, а в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти.

Ранее стало известно, что причиной смерти стал самогон из местного магазина. 30 августа ушел из жизни первый мужчина, а через час скончалась его супруга. Сегодня, 31 августа, в больнице добавились еще две жертвы, а один человек ушел из жизни в общежитии.

