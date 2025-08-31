День знаний — 2025
31 августа 2025 в 15:05

Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи

В Павловске женщина насмерть разбилась во время банджи-джампинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина разбилась насмерть во время банджи-джампинга, она сорвалась с высоты 90 метров, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Трагедия произошла в Павловске в день ее рождения. Погибшая захотела сделать памятный кадр на высоте.

По данным собеседника, женщина закрепила себя на тросе, предназначенном для банджи-джампинга, однако не выставила необходимую безопасную сторону. Подойдя к краю, она скользнула по мокрой доске и рухнула вниз. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее парашютист погиб в Подмосковье после неудачного прыжка. Трагедия произошла 30 августа в одном из популярных аэроклубов. 46-летний кандидат в мастера спорта получил смертельные травмы при приземлении и скончался до приезда медиков. В клубе отменили все прыжки до понедельника, сотрудники организации отказались от комментариев.

До этого в Самарской области арестовали организатора зиплайна, с которого сорвались и погибли двое туристов. Суд по ходатайству следователя заключил предпринимателя под стражу.

экстрим
прыжки
падения
высота
смерти
