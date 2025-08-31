В Москве мать оставила новорожденного сына в унитазе В Москве СК возбудил уголовное дело на оставившую новорожденного в унитазе мать

В Москве возбуждено уголовное дело против бросившей новорожденного сына в унитазе женщины, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России. Подозреваемая обвиняется в покушении на убийство. Ребенок был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 30 августа женщина родила ребенка в квартире на улице Теплый Стан и оставила младенца в унитазе. Девушка, которая жила с ней, вызвала скорую помощь, благодаря чему новорожденного быстро доставили в больницу. Подозреваемую также отправили туда. После разрешения врачей следователи начнут допрос.

