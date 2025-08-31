День знаний — 2025
31 августа 2025 в 13:06

В Москве мать оставила новорожденного сына в унитазе

В Москве СК возбудил уголовное дело на оставившую новорожденного в унитазе мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбуждено уголовное дело против бросившей новорожденного сына в унитазе женщины, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России. Подозреваемая обвиняется в покушении на убийство. Ребенок был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына. Черемушкинским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 30 августа женщина родила ребенка в квартире на улице Теплый Стан и оставила младенца в унитазе. Девушка, которая жила с ней, вызвала скорую помощь, благодаря чему новорожденного быстро доставили в больницу. Подозреваемую также отправили туда. После разрешения врачей следователи начнут допрос.

Ранее в Греции женщина выбросила в море тело своей трехлетней дочери, находившейся в коме. Подозреваемую, которая пребывала в стране нелегально, задержали в Афинах. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она пришла на пляж с тремя детьми, а ушла без одного. По одной из версий, девочка могла умереть естественной смертью, а мать таким образом избавилась от тела.

дети
матери
уголовные дела
Следственный комитет
