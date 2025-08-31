Дочь Майкла Джексона вышла в свет в кожаном платье с декольте

27-летняя Пэрис Джексон, дочь легендарного певца Майкла Джексона, появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте во время премьеры фильма «Франкенштейн» в рамках Венецианского кинофестиваля, сообщает Daily Mail. Она позировала перед фотографами на красной ковровой дорожке.

Образ девушки дополнили длинные перчатки в тон, золотые кольца, клатч, массивные серьги и колье. Прическа знаменитости была собрана в элегантный пучок с выпущенными прядями у лица, а макияж включал выразительные стрелки на глазах.

Ранее сын Майкла Джексона Принс рассказал, что сделал предложение своей избраннице Молли Ширманг. Бракосочетание состоится после восьми лет отношений. Он подчеркнул, что очень ждет новую главу жизни, которую он начнет с любимым человеком.

Между тем музыкальный критик Евгений Бабичев до этого заявил, что секрет певицы Тейлор Свифт заключается в ее правильном поведении. Эксперт подчеркнул, что поведение артистки можно сравнить с отличницами в университете. По мнению критика, у Свифт очень хорошо сработал менеджмент.