День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:11

Дочь Майкла Джексона вышла в свет в кожаном платье с декольте

Пэрис Джексон Пэрис Джексон Фото: Constance Bugaut/Keystone Press Agency/Global Look Press

27-летняя Пэрис Джексон, дочь легендарного певца Майкла Джексона, появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте во время премьеры фильма «Франкенштейн» в рамках Венецианского кинофестиваля, сообщает Daily Mail. Она позировала перед фотографами на красной ковровой дорожке.

Образ девушки дополнили длинные перчатки в тон, золотые кольца, клатч, массивные серьги и колье. Прическа знаменитости была собрана в элегантный пучок с выпущенными прядями у лица, а макияж включал выразительные стрелки на глазах.

Ранее сын Майкла Джексона Принс рассказал, что сделал предложение своей избраннице Молли Ширманг. Бракосочетание состоится после восьми лет отношений. Он подчеркнул, что очень ждет новую главу жизни, которую он начнет с любимым человеком.

Между тем музыкальный критик Евгений Бабичев до этого заявил, что секрет певицы Тейлор Свифт заключается в ее правильном поведении. Эксперт подчеркнул, что поведение артистки можно сравнить с отличницами в университете. По мнению критика, у Свифт очень хорошо сработал менеджмент.

Майкл Джексон
шоу-бизнес
дети
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.