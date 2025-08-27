Старший сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Сын Майкла Джексона Принс сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что сделал предложение своей избраннице Молли Ширманг. Бракосочетание состоится после восьми лет отношений.

Мы объездили весь мир, получили дипломы и так многому научились вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, ведь мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания, — поделился он.

Принс Майкл Джексон I появился на свет в браке музыканта с медсестрой Дебби Роу. У него есть единокровная сестра Пэрис и сводный брат Принс Майкл Джексон II, которого выносила суррогатная мать.

О своей избраннице Принс впервые заговорил еще в 2018 году. Тогда он отмечал, что Молли отличается мягким характером, в то время как сам он, по его словам, более вспыльчив и резок. Они вместе росли и учились в одной школе.

Ранее стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас ожидают четвертого ребенка. По информации инсайдеров, бывшая теннисистка сейчас находится на четвертом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Пока супруги слухи не подтверждали.