Мать «Битцевского маньяка» не может увидеться с сыном Мать Пичушкина заявила, что не может посещать сына в колонии «Полярная сова»

Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», заявила о невозможности посещать сына в колонии «Полярная сова» из-за значительной удаленности учреждения. Сам Пичушкин также подавал иск к ФСИН с просьбой о переводе в колонию ближе к Москве, но суд отказал в удовлетворении его требований, пишет РИА Новости.

В судебных материалах приводится позиция матери осужденного. По ее словам, из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности ездить к сыну. Пичушкин также требовал взыскания 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, но получил отказ.

Александр Пичушкин осужден на пожизненное заключение за 49 доказанных убийств, совершенных с особой жестокостью в 1990-2000-х годах. Его жертвами преимущественно становились беспомощные люди: пожилые, несовершеннолетние, инвалиды и лица с психическими расстройствами. По данным экспертизы, осужденный страдает шизопатическим расстройством с садистскими компонентами. Недавно ФСИН сообщила о раскрытии его причастности еще к 11 убийствам в районе Северное Бутово, а сам Пичушкин выразил готовность дать признательные показания.

Ранее ангарский маньяк Михаил Попков по прозвищу Миша Улыбка, которого приговорили к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин. По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на машине на участок территории, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу. Там он встретил двух незнакомых 27-летних девушек.