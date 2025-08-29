День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 06:59

Мать «Битцевского маньяка» не может увидеться с сыном

Мать Пичушкина заявила, что не может посещать сына в колонии «Полярная сова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», заявила о невозможности посещать сына в колонии «Полярная сова» из-за значительной удаленности учреждения. Сам Пичушкин также подавал иск к ФСИН с просьбой о переводе в колонию ближе к Москве, но суд отказал в удовлетворении его требований, пишет РИА Новости.

В судебных материалах приводится позиция матери осужденного. По ее словам, из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности ездить к сыну. Пичушкин также требовал взыскания 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, но получил отказ.

Александр Пичушкин осужден на пожизненное заключение за 49 доказанных убийств, совершенных с особой жестокостью в 1990-2000-х годах. Его жертвами преимущественно становились беспомощные люди: пожилые, несовершеннолетние, инвалиды и лица с психическими расстройствами. По данным экспертизы, осужденный страдает шизопатическим расстройством с садистскими компонентами. Недавно ФСИН сообщила о раскрытии его причастности еще к 11 убийствам в районе Северное Бутово, а сам Пичушкин выразил готовность дать признательные показания.

Ранее ангарский маньяк Михаил Попков по прозвищу Миша Улыбка, которого приговорили к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин. По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на машине на участок территории, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу. Там он встретил двух незнакомых 27-летних девушек.

маньяки
матери
встречи
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказала о новых штрафах для дачников с 1 сентября
Российским подросткам позволят работать в летние каникулы
Груды человеческих останков найдены в часе езды от города греха
«Песок и полотенце»: названы необычные упражнения для развития мышц рук
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 29 августа
Стало известно, чего испугались колумбийские наемники на Украине
Огневой мешок для ВСУ, гибель наемника: новости СВО к утру 29 августа
«Жил в нищете»: «Леня Голубков» об «МММ», смерти Мавроди, Ельцине
На Украине пришли в ярость из-за флага России на Венецианском кинофестивале
Суд решил судьбу наследницы создателя сырков «Б. Ю. Александров»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 августа
Во Франции узнали истинное отношение Трампа к Украине на переговорах
Наступление ВС РФ на Харьков 29 августа: малолетние девочки-солдаты, Липцы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 августа: инфографика
Российские силы сбили за ночь 54 дрона ВСУ
Тульская область снова попала под удар БПЛА
Атака ВСУ на Орел 29 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Силы ПВО защитили Тверь от атаки украинских дронов
Жорин ответил, какой государственный орган могут заменить нейросети
Оборона ВСУ продолжает терять свою целостность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.