«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил парламентариям ежемесячное пособие на жилье в размере $3 тысяч (240,9 тысячи рублей), которое стало причиной массовых протестов в стране. Глава государства собрал председателей партий для совместного заявления, основанного на «искренних запросах народа». Выступление индонезийского лидера транслировал президентский дворец.

В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с 1 сентября, — подчеркнул Субианто.

Протестные акции в Индонезии изначально были спровоцированы демонстрациями профсоюзных организаций, которые требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы. Однако после смертельного наезда полицейского автомобиля на 21-летнего таксиста беспорядки усилились. По этой причине Субианто отменил свой визит в Китай на праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ранее в Вашингтоне состоялись массовые протесты, организованные американскими профсоюзами и их сторонниками. Участники акции выражали несогласие с политикой администрации президента Дональда Трампа. Многие люди несли плакаты с лозунгами: «Депортировать расистов», «Боритесь с бедностью, а не с бедным», «Демократия, а не диктатура».