Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ

31 августа 2025 в 14:39

Иностранные дипломаты возложили цветы в Архангельске в память о конвоях ВОВ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дипломаты из Великобритании, Канады и Австралии возложили цветы к Британскому мемориалу участникам северных конвоев времен Второй мировой войны в Архангельске, сообщает ТАСС. Церемония прошла на Кузнечевском кладбище.

Это для нас возможность отдать дань уважения всем тем, кто служил в арктических конвоях, в таких ужасных условиях, что было прожито во время Второй мировой войны британскими, советскими солдатами, моряками, — отметил посол Великобритании Найджел Кейси.

Также в возложении приняли участие посол Канады Сара Тейлор и посол Австралии Джон Уильям Гиринг. Отмечается, что на британском воинском мемориале в Архангельске захоронены семь участников северных конвоев. Также на кладбище находятся могилы более 100 военных из Британского Содружества наций времен Первой мировой войны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в Пхеньяне в честь павших советских воинов. Он подчеркнул несравненный героизм и немеркнущие подвиги солдат Красной армии, которые освободили Корею во время Второй мировой войны.

