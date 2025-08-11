Добавил к гарниру — и готово! Жареные кабачки в томате на зиму!

Жареные кабачки в томате на зиму: вкус лета в каждой ложке. Что может быть лучше, чем открыть зимой баночку с ароматными кабачками, пропитанными насыщенным томатным соусом? Эта заготовка — настоящая палочка-выручалочка для быстрых ужинов: добавил к гарниру — и готово! Жареные кабачки сохраняют нежную текстуру, а томат придает им пикантную яркость.

Рецепт:

Молодые кабачки (1,5 кг) нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Отдельно приготовьте томатную заливку: 1 кг спелых помидоров прокрутите через мясорубку, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и 50 мл уксуса 9%. Проварите смесь 15 минут на среднем огне, пока не загустеет. В стерильные банки слоями выкладывайте кабачки, пересыпая их мелко нарезанным укропом, и заливайте горячим томатом. Накройте крышками, простерилизуйте 20 минут и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Эти кабачки хороши и как самостоятельная закуска, и как основа для рагу или соуса к пасте. Секрет успеха — в двойной термической обработке: обжарка сохраняет форму ломтиков, а томатный маринад пропитывает их насыщенным вкусом. Попробуйте — и зимние ужины станут намного вкуснее!

