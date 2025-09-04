В Калужской области разыскивают диверсантов с оружием и взрывчаткой

В Калужской области разыскивают диверсантов с оружием и взрывчаткой Mash: в Калужской области разыскивают бойцов двух украинских ДРГ

Две украинские диверсионно-разведывательные группы разыскиваются в Калужской области, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, целью диверсантов может быть железнодорожный узел, через который проходит состав с горюче-смазочными материалами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как уточняет канал, в каждой группе не более пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. Предполагается, что они укомплектованы 10 килограммами взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.

Диверсанты могли пересечь границу России в конце августа тем же маршрутом, которым ранее двигалась ликвидированная ДРГ 19 числа. Жителям юго-западных районов Калужской области рекомендовано быть внимательными к подозрительным людям в военной форме, незнакомым покупателям и тем, кто просит подвезти.

Ранее диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла в Брянскую область, чтобы подорвать железнодорожные пути. Бойцы Росгвардии своевременно обнаружили и задержали преступников, у которых изъяли взрывчатые вещества.