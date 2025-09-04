Саммит ШОС — 2025
Врач оценил возможность эпидемии вибриоза в России

Врач Осипов исключил возможности эпидемии вибриоза в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдыхающие в Турции россияне могут заразиться вибриозом только из-за неправильно приготовленных морепродуктов или воды, заявил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», эта болезнь не передается от человека к человеку. Специалист уточнил, что России не грозит эпидемия вибриоза.

В таком жарком климате человек может заболеть при употреблении неправильно и недостаточно обработанных морепродуктов, при употреблении воды некачественной, которая содержит бактерию. Заболевание от человека к человеку не передается, — заявил он.

Ранее в городе Бэй-Сент-Луис, штат Миссисипи, 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди погиб после заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus, проникшей в организм через царапину, полученную от лодочного прицепа. Врачи диагностировали у пациента вибриоз. Несмотря на проведение двух операций по удалению некротизированных тканей, спасти пациента не удалось.

