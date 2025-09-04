В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника В Казахстане опровергли задержание министра иностранных дел Нуртлеу

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) опровергла новость о задержании министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу. Она напомнила, что за распространение фейков грозит уголовная и административная ответственность.

Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих, — написала Балаева.

О задержании Нуртлеу сообщило казахское издание ORDA. В публикации говорилось, что вместе с министром под внимание правоохранительных органов попали бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько сотрудников Комитета национальной безопасности.

До этого в столице задержали главу ассоциации «НОСТРОЙ» Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина по подозрению в коммерческом подкупе. Объединение подтвердило факт задержания и выразило готовность содействовать следствию. В настоящее время фигуранты находятся под стражей.