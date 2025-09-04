Путин призвал развивать одно из направлений «зеленой энергетики»

Россия должна развивать атомную электрогенерацию как перспективное направление, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. По его словам, атомные электростанции полностью относятся к «зеленой энергетике», передает пресс-служба Кремля.

Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике. У них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и ж/д дорога из Якутии до Хабаровского края. Глава государства отметил, что все они современные и имеют хорошие перспективы развития.

Ранее президент РФ заявил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» готовился в течение нескольких лет, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Он подчеркнул, что цена на газ, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, является полностью рыночной.