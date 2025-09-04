Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 сентября 2025 года

Каждый день года обладает своей уникальной атмосферой, наполненной памятными событиями, профессиональными торжествами и народными традициями. Если вы ищете информацию о том, какой сегодня праздник, чем ознаменована эта дата в истории и какие поводы для радости и скорби она в себе несет, — вы обратились по адресу. 4 сентября — это день интеллектуальных игр, спортивных достижений, церковного поминовения и необычных современных торжеств. Этот обзор подробно расскажет обо всех значимых событиях, которые делают праздники сегодня, 4 сентября, такими многогранными.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Ответ на вопрос, что отмечают сегодня в России, тесно переплетается с мировыми праздниками, создавая уникальную палитру этого осеннего дня.

День рождения игры «Что? Где? Когда?»

Для миллионов поклонников интеллектуальных телевизионных шоу в России и странах СНГ 4 сентября — особая дата. Именно в этот день в 1975 году в эфир Центрального телевидения СССР вышел первый выпуск легендарной игры «Что? Где? Когда?». Задуманная как семейная викторина, она быстро превратилась в культовое явление, породив целое движение знатоков.

Символ игры — сову как воплощение мудрости — узнают без преувеличения все. Ежегодно в этот день клубы знатоков по всей стране проводят турниры, а телезрители вспоминают самые яркие моменты и знаменитых игроков. Это торжество интеллекта и эрудиции, которое отвечает на вопрос, какой сегодня день в России, для ценителей умного юмора и блестящих логических выводов.

Международный день тхэквондо

Отвечая на вопрос, что отмечают сегодня в мире, обязательно стоит упомянуть этот динамичный спортивный праздник. 4 сентября было выбрано не случайно: в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально признал тхэквондо олимпийским видом спорта. Это корейское боевое искусство, название которого переводится как «путь ноги и руки», славится своей зрелищностью, высокими прыжками и точными ударами. Сегодня тхэквондо практикуют миллионы людей по всему миру, а день 4 сентября становится поводом для проведения показательных выступлений, мастер-классов и открытых тренировок, популяризирующих здоровый образ жизни и философию этого единоборства.

Необычные праздники и памятные события

Мир полон креативных идей для празднования. Если вам интересны необычные праздники в мире, то 4 сентября предлагает на выбор сразу несколько занимательных поводов.

День дикой природы. Этот день призывает обратить внимание на красоту и хрупкость окружающего нас мира природы, напомнить о важности сохранения биоразнообразия и защиты диких животных.

День незнакомых дорог. Праздник для путешественников и романтиков, символизирующий тягу к открытиям и новым впечатлениям. Отличный повод свернуть с привычного маршрута и отправиться в небольшое приключение.

День чилийского вина. Гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных продуктов Чили. Это повод узнать больше о винодельческих традициях этой страны и продегустировать один из ее знаменитых сортов.

День разносчика газет. Неформальный праздник, отдающий дань уважения профессии, которая почти исчезла в современном цифровом мире. Он напоминает о времени, когда свежие новости приходили к нам с утра с газетным курьером.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для православных верующих церковный праздник сегодня связан с памятью нескольких святых.

Агафон Огуменник (День памяти мученика Агафоника Никомидийского)

В народном календаре этот день получил название Агафон Огуменник. Верующие чтят память мученика Агафоника, погибшего за веру в IV веке. На Руси с этой датой были связаны интересные поверья. Считалось, что в ночь на Агафона на огуменник (место, где хранится сжатый хлеб) приходит леший и раскидывает снопы, чтобы позабавиться. Чтобы уберечь урожай, мужчины караулили гумно, надев тулуп наизнанку и держа в руках кочергу, чтобы обвести вокруг себя круг для защиты от нечистой силы.

День памяти преподобного Исаакия Оптинского

Также в этот день совершается память преподобного Исаакия (Антимонова), одного из великих старцев Оптиной пустыни. Он был настоятелем монастыря в сложные для Церкви годы и сделал очень много для сохранения и укрепления старческих традиций этой знаменитой обители.

День памяти мучеников Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих

Церковь вспоминает группу мучеников, пострадавших за веру во Христа в период гонений при императоре Максимиане в IV веке в Никомидии. Их стойкость и верность своим убеждениям служат примером для христиан.

Памятные даты и события: что произошло 4 сентября в разные годы?

История этого дня богата на судьбоносные открытия и события. Краткий экскурс в прошлое поможет понять, какие исторические события сегодня вспоминает мировое сообщество.

Этот осенний день стал свидетелем многих судьбоносных событий, изменивших ход истории:

XVII—XIX века:

1611 год — патриарх Гермоген предал анафеме Лжедмитрия и Марину Мнишек, укрепив духовное сопротивление в Смутное время.

1888 год — Джордж Истмен запатентовал первую портативную фотокамеру Kodak, открыв эру массовой фотографии.

Великие открытия:

1932 год — советские исследователи открыли архипелаг Северная Земля — последний крупный не нанесенный на карту участок суши.

1957 год — лайнер Ту-104А совершил первый трансатлантический перелет Москва — Нью-Йорк.

Культура и идеология:

1942 год — во фронтовой газете «Красноармейская правда» началась публикация поэмы «Василий Теркин», создавшей бессмертный образ русского солдата.

1946 год — исключение Ахматовой и Зощенко из Союза писателей стало символом идеологической цензуры.

Политические вехи:

1943 год — встреча Сталина с церковными иерархами ознаменовала изменение религиозной политики СССР.

1991 год — Свердловску возвращено историческое имя Екатеринбург.

Технологический прорыв:

1998 год — основана компания Google, кардинально изменившая доступ к информации.

Каждое из этих событий оставило неизгладимый след в истории, науке и культуре, демонстрируя многогранность исторического процесса.

Кто родился и кто умер 4 сентября?

Четвертый сентябрьский день отмечен в биографиях многих выдающихся личностей, оставивших след в различных сферах человеческой деятельности.

Появились на свет:

Александр Вишневский (1874) — гениальный русский врач, разработавший революционную хирургическую методику и знаменитую мазь, основатель медицинской династии.

Кендзо Танге (1913) — визионер японской архитектуры, кардинально повлиявший на облик современных городов, обладатель самой престижной премии в области зодчества.

Нина Ургант (1929) — блистательная актриса советского и российского кинематографа, чьи роли в «Белорусском вокзале», «Войне под крышами» и «Укротительнице тигров» стали классикой.

Завершили земной путь:

Эдвард Григ (1907) — великий норвежский композитор, в чьих произведениях зазвучали душа и природа Скандинавии.

Эраст Гарин (1980) — неподражаемый советский актер, виртуозно воплощавший на сцене и экране комедийные и характерные образы.

Альберт Швейцер (1965) — универсальный гуманист XX века, соединивший в себе таланты философа, врача, музыканта и лауреата Нобелевской премии мира.

Таким образом, 4 сентября предстает перед нами как день, объединяющий интеллект и спортивный дух, традиции и новаторство. Это дата, которая напоминает о важности сохранения истории, будь то история культуры, спорта или родного края. Какой бы аспект этого дня вы ни выбрали для себя главным, пусть он будет наполнен смыслом и новыми открытиями.