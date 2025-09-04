Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 05:42

В России озвучили сроки пилотного запуска онлайн-продаж энергетиков и вина

В России введут пилотный запуск онлайн-продаж вина в 2026 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Онлайн-продажу российских вин могут разрешить с августа 2026 года, как стало известно из правительственного плана пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями. Источник уточнил, что таким образом власти рассчитывают ослабить серый рынок в этой сфере, передает РБК.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили вероятность проведения пилота по дистанционной продаже российского вина с помощью биометрии. При этом там подчеркнули, что «инициатива требует формирования детальной и надежной правовой схемы». В материале указано: эксперимент по проверке возраста при онлайн-покупке энергетиков с возрастными ограничениями стартует в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 сентября начнут действовать новые ограничения продажи алкоголя. По обновленным правилам, торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находятся со стороны двора. Ограничение также коснется торговых точек, расположенных рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

До этого в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.

вино
энергетики
продажи
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ выясняет, были ли россияне среди погибших в Лиссабоне
Стычки, протесты: что происходит с дорогой через «Лосиный остров»
Врач рассказала о влиянии позы для сна на здоровье
Лондон направил Киеву более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ
В четырех регионах РФ планируют ужесточить правила продажи алкоголя
Захарова заявила, что освобождение россиян в Баку станет важным шагом
ВСУ устроили массированную атаку на российский регион
В Госдуме высказались о полной замене врачей искусственным интеллектом
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы
В Госдуме опровергли слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября
На российский город обрушилось «облачное цунами»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 сентября
Водителям рассказали, как спасти автомобильный салон от выцветания
«Ежедневный фейкомет»: Захарова отреагировала на новости о фон дер Ляйен
В России озвучили сроки пилотного запуска онлайн-продаж энергетиков и вина
В США раскрыли, как и когда отправят астронавтов на Марс
HR-эксперт ответила, каких специалистов не хватает на рынке труда
Незавидное положение ВСУ и огромные потери: успехи ВС РФ к утру 4 сентября
На юге Украины раздались несколько взрывов
Врач предупредила о ключевых особенностях витаминов группы B
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.