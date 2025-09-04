В России озвучили сроки пилотного запуска онлайн-продаж энергетиков и вина В России введут пилотный запуск онлайн-продаж вина в 2026 году

Онлайн-продажу российских вин могут разрешить с августа 2026 года, как стало известно из правительственного плана пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями. Источник уточнил, что таким образом власти рассчитывают ослабить серый рынок в этой сфере, передает РБК.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили вероятность проведения пилота по дистанционной продаже российского вина с помощью биометрии. При этом там подчеркнули, что «инициатива требует формирования детальной и надежной правовой схемы». В материале указано: эксперимент по проверке возраста при онлайн-покупке энергетиков с возрастными ограничениями стартует в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 сентября начнут действовать новые ограничения продажи алкоголя. По обновленным правилам, торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находятся со стороны двора. Ограничение также коснется торговых точек, расположенных рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

До этого в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.