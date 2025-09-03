Названы самые невыгодные месяцы для отпуска

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск под конец года стал октябрь, наименее выгодным — ноябрь, заявил финансист Игорь Балынин. По словам экономиста, которые приводит «Газета.Ru», в следующем месяце 31 календарный день, из которых (в пример берется пятидневная рабочая неделя) 23 — рабочие, а в ноябре 30 и 19 дней соответственно.

Если взять за основу зарплату в 72 тысячи рублей, то средний дневной заработок — 2158 рублей. Как указал экономист, в таком случае в октябре сумма отпускных будет равняться 30,2 тысячи рублей, а зарплата — 40,7 тысячи рублей (всего 70,9 тысячи рублей). Праздничные дни в ноябре снизят заработную плату — речь идет о более 68 тысяч рублей, сказано в материале.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться. До этого получение китайской визы было долгим и дорогостоящим — это отпугивало отдыхающих, объяснил Мкртчян.