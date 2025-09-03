Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:56

Названы самые невыгодные месяцы для отпуска

Экономист Балынин счел ноябрь самым невыгодным месяцем для отпуска в конце года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск под конец года стал октябрь, наименее выгодным — ноябрь, заявил финансист Игорь Балынин. По словам экономиста, которые приводит «Газета.Ru», в следующем месяце 31 календарный день, из которых (в пример берется пятидневная рабочая неделя) 23 — рабочие, а в ноябре 30 и 19 дней соответственно.

Если взять за основу зарплату в 72 тысячи рублей, то средний дневной заработок — 2158 рублей. Как указал экономист, в таком случае в октябре сумма отпускных будет равняться 30,2 тысячи рублей, а зарплата — 40,7 тысячи рублей (всего 70,9 тысячи рублей). Праздничные дни в ноябре снизят заработную плату — речь идет о более 68 тысяч рублей, сказано в материале.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться. До этого получение китайской визы было долгим и дорогостоящим — это отпугивало отдыхающих, объяснил Мкртчян.

зарплаты
отпуска
экономисты
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.