«Понимаю, что обидно»: Захарова ответила Стуббу на критику саммита ШОС Захарова заявила, что Финляндии обидно быть внутри диктаторского блока НАТО

Финляндии обидно быть частью диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, такое мнение в Telegram-канале высказала представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на возмущения президента страны Александра Стубба из-за саммита ШОС, прошедшего в КНР. Политик назвала это событие вызовом всему западному миру.

Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета, — ответила Захарова.

Дипломат добавила, что в Евросоюзе, по всей видимости, вслед за запретом логики отменили уроки географии. Она задалась вопросом, как саммит в Азии может подорвать единство на Западе.

Правда, есть и очевидный прогресс — теперь они саммит ШОС «увидели». 20 лет западные СМИ его не показывали своей аудитории, — резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова назвала мракобесием слова Стубба о якобы победе Финляндии над Советским Союзом в 1944 году. Она задалась вопросом, «как финны все еще терпят его».