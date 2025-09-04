Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:18

«Понимаю, что обидно»: Захарова ответила Стуббу на критику саммита ШОС

Захарова заявила, что Финляндии обидно быть внутри диктаторского блока НАТО

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Финляндии обидно быть частью диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, такое мнение в Telegram-канале высказала представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на возмущения президента страны Александра Стубба из-за саммита ШОС, прошедшего в КНР. Политик назвала это событие вызовом всему западному миру.

Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета, — ответила Захарова.

Дипломат добавила, что в Евросоюзе, по всей видимости, вслед за запретом логики отменили уроки географии. Она задалась вопросом, как саммит в Азии может подорвать единство на Западе.

Правда, есть и очевидный прогресс — теперь они саммит ШОС «увидели». 20 лет западные СМИ его не показывали своей аудитории, — резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова назвала мракобесием слова Стубба о якобы победе Финляндии над Советским Союзом в 1944 году. Она задалась вопросом, «как финны все еще терпят его».

МИД РФ
Мария Захарова
ШОС
саммиты
Финляндия
Александр Стубб
НАТО
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин попытался инсценировать пропажу убитой жены и просчитался
Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России
Огромная пробка парализовала Крымский мост
«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.