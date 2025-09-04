Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:35

Опубликованы кадры поражения сил ВСУ в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Десантники из состава группировки войск «Север» российской армии поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в Сумской области залпом из реактивной системы «Град», написал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он также поделился кадрами работы военнослужащих. Как уточнил Руденко, десантники оказали поддержку штурмовым группам ВДВ.

Тульские десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области. Расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Север» наносят точные удары по технике и живой силе противника, поддерживая штурмовые группы ВДВ, — говорится в сообщении.

Руденко добавил, что российские войска также ведут разведку и корректировку огня при помощи беспилотников. Получив координаты группы противника в лесу, артиллеристы нанесли удар по цели и уничтожили пехоту врага. После этого опорный пункт был зачищен и передан подразделениям закрепления.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российская армия за сутки нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения армии противника. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации войск и наемников.

