Опубликованы кадры поражения сил ВСУ в Сумской области

Десантники из состава группировки войск «Север» российской армии поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в Сумской области залпом из реактивной системы «Град», написал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он также поделился кадрами работы военнослужащих. Как уточнил Руденко, десантники оказали поддержку штурмовым группам ВДВ.

Руденко добавил, что российские войска также ведут разведку и корректировку огня при помощи беспилотников. Получив координаты группы противника в лесу, артиллеристы нанесли удар по цели и уничтожили пехоту врага. После этого опорный пункт был зачищен и передан подразделениям закрепления.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российская армия за сутки нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения армии противника. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации войск и наемников.