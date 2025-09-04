В США сделали неожиданное высказывание о новой системе безопасности Украины

Украина должна согласиться с любой предложенной системой безопасности, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на стратегическом форуме в Словении, передает Bloomberg. При этом Россия также должна «чувствовать себя комфортно» в новой архитектуре безопасности, подчеркнул он.

Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности, — заявил постпред.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что каждая страна, включая Украину, вправе самостоятельно определять свою систему безопасности. Он добавил, что при этом нельзя ставить под угрозу безопасность других государств, в том числе России.

Кроме того, глава РФ отметил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности в обмен на территории никогда не обсуждался. По его словам, Москва исходит из принципа, что каждая страна должна обладать такими гарантиями.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственной надежной гарантией безопасности Украины является возвращение страны к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу.