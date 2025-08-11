Трамп поменял решение насчет пошлин на золото Трамп заявил, что отменил пошлины на импортируемое в США золото

Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами, заявил американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social. Он не стал уточнять, что стало причиной такого решения.

Золото не будет облагаться пошлинами, — говорится в публикации президента США.

Ранее Белый дом объявил о подписании президентского указа, устанавливающего дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары. Эта мера, как пояснили в администрации США, является ответом на закупки Индией российской нефти. Новые пошлины вступят в силу через три недели после публикации документа.

Кроме того, президент США заявил о готовности ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза в размере 35% в случае невыполнения странами ЕС инвестиционных обязательств перед Соединенными Штатами. Такое заявление прозвучало в контексте продолжающихся торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

До этого экономист Хаджимурад Белхароев выразил мнение, что новая торговая сделка между США и Евросоюзом может привести к серьезным экономическим последствиям для европейских стран. В ЕС ожидается спад производства, который затронет, например, производителей автомобилей, считает эксперт.