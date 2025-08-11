Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ведущая экономика Европы захлебывается в банкротствах

Destatis: число заявлений о банкротстве в Германии выросло за год на 19%

Количество стандартных заявлений о банкротстве в Германии в июле 2025 года выросло на 19,2% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщает немецкий федеральный орган статистки Destatis. По его данным, это максимальный темп роста с октября 2024 года, когда показатель достиг почти 23%.

Ситуация с корпоративными банкротствами также ухудшилась. В мае 2025 года их число увеличилось на 5,3% в годовом исчислении — суды рассмотрели 2036 таких дел. Наиболее пострадавшими секторами стали транспорт и складирование, строительство и гостиничный бизнес.

Отдельно орган статистики отметил рост банкротств среди потребителей. В мае 2025 года было зарегистрировано 6605 таких случаев, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство встревожено задержкой поставок китайских ресурсов для производства оружия в Германии. Многие компании могут даже приостановить производство, так как малый и средний бизнес зачастую хранит запасы лишь «на несколько недель». Германия пытается увеличить военное производство, однако для этого ей необходимо сырье из Китая, включая редкоземельные металлы.

