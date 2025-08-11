Готовлю этот пирог, когда лень включать духовку — вкус божественный!

Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сладкого, а возиться с духовкой нет времени. Воздушный, с ароматом ванили и какао, да еще и с шоколадной пропиткой — он получается удивительно мягким и насыщенным. Готовится прямо на плите, всего за 15 минут, и выглядит как десерт из кафе.

В глубокой сковороде смешайте 1 яйцо, 150 г сахара, 130 мл молока, 70 мл растительного масла, 150 г муки, 8 г разрыхлителя, 1 ч. л. ванилина и 1 ст. л. какао. Перемешайте до однородности. Накройте крышкой и готовьте на очень слабом огне 15 минут — верх должен пропечься без переворачивания. Тем временем приготовьте пропитку: нагрейте 100 мл молока, добавьте 70 г тёмного шоколада и размешайте до гладкости. Готовый пирог полейте горячей шоколадной смесью. Дайте немного настояться — и подавайте.

