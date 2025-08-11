Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:03

Готовлю этот пирог, когда лень включать духовку — вкус божественный!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сладкого, а возиться с духовкой нет времени. Воздушный, с ароматом ванили и какао, да еще и с шоколадной пропиткой — он получается удивительно мягким и насыщенным. Готовится прямо на плите, всего за 15 минут, и выглядит как десерт из кафе.

В глубокой сковороде смешайте 1 яйцо, 150 г сахара, 130 мл молока, 70 мл растительного масла, 150 г муки, 8 г разрыхлителя, 1 ч. л. ванилина и 1 ст. л. какао. Перемешайте до однородности. Накройте крышкой и готовьте на очень слабом огне 15 минут — верх должен пропечься без переворачивания. Тем временем приготовьте пропитку: нагрейте 100 мл молока, добавьте 70 г тёмного шоколада и размешайте до гладкости. Готовый пирог полейте горячей шоколадной смесью. Дайте немного настояться — и подавайте.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

еда
десерты
рецепты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.