«Буду свидетелем в суде над ними». Почему Вассерман так бесит СБУ и Киев

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана. Парламентарий и участник интеллектуальных телешоу уже давно привлекает внимание Киева: еще 10 лет назад украинские правоохранители возбудили в его отношении уголовное дело, обвинив в сепаратизме. Сам Вассерман к своим «проблемам» с СБУ относится с иронией. Есть ли какая-то угроза для российского политика и почему его деятельность не дает покоя украинским властям — в материале NEWS.ru.

За что на Украине разыскивают Вассермана

О том, что Вассермана объявили в розыск на Украине, стало известно 11 августа. При этом в базу украинских спецслужб он был включен еще в 2022 году. А несколькими годами ранее, в 2015-м, правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении Вассермана по подозрению в сепаратизме. Тогда проверка была начата по запросу депутата Верховной рады Алексея Гончаренко: он заявил, что медиадеятельность публициста якобы наносит ущерб украинским интересам и содержит в себе признаки уголовного преступления.

Вассерман в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что объявление его в розыск, вероятнее всего, лишь новый этап в расследовании уголовного дела десятилетней давности.

«Меня это особенно забавляет, ведь сепаратисты — люди, пытающиеся отделить Украину от остальной России, — называют сепаратистами тех, кто отстаивает общерусское единство», — сыронизировал депутат.

По словам парламентария, никаких уведомлений от украинских властей ему не поступало. Он добавил, что при желании Киев давно мог бы на него выйти — телефон общеизвестен, кроме того, написать письмо можно на адрес Госдумы.

«Другое дело, что найти меня они смогут разве что в статусе свидетеля в суде над ними», — добавил депутат ГД.

Анатолий Вассерман Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Что известно о биографии Анатолия Вассермана

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе, где отучился в местной школе № 47. В 1974 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности. После вуза три года проработал программистом в научно-исследовательском секторе НПО «Холодмаш», затем до середины 1990-х — в научно-исследовательском институте «Пищепромавтоматика». Параллельно одессит начал заниматься журналистикой, в том числе поработал в нескольких компьютерных журналах. В 1994 году баллотировался в Верховную раду Украины, однако занял второе место в округе и не прошел в парламент. В 1995-м Вассерман переехал в Москву.

Наибольшую известность Вассерману принесло участие в интеллектуальных шоу «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Победителем последней он неоднократно становился как в России, так и на Украине. В РФ он также продолжил журналистскую и телевизионную деятельность, выступая в роли ведущего в программах на российских федеральных каналах.

После вхождения Крыма в состав РФ и начала конфликта в Донбассе Вассерман не раз высказывался в поддержку Москвы. В 2015 году подал заявление о приеме в гражданство России, которое было удовлетворено указом президента Владимира Путина в январе 2016-го. В том же году стал кандидатом в депутаты ГД от партии «Справедливая Россия», но не получил мандат. В 2021-м повторно принял участие в выборах и прошел в парламент, став членом комитета Госдумы по просвещению.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru назвал Вассермана одним из ярких представителей Русского мира, которые открыто высказались против госпереворота на Украине в 2014 году.

«Он не побоялся сказать о преступной сущности киевского режима и о праве русских людей на свой язык, культуру и самоопределение. После воссоединения Крыма с Россией его обвинили в сепаратизме, и он был вынужден уехать с Украины. Можно не сомневаться: бандеровцы расправились бы с ним за правду, которую он не боялся говорить им в лицо. Теперь они скрежещут зубами, но руки у них коротки добраться до Вассермана! Зубы эти мы обломаем», — уверен политик.

Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миронов считает, что в конечном итоге Одесса, как и другие русские города, вернется в состав РФ, а Вассерман, как и многие другие одесситы, сможет приехать на родину.

«Я очень рад, что в 2021 году он принял наше приглашение и присоединился к фракции СРЗП в Госдуме. Он вежливый, остроумный, необычайно эрудированный и знающий человек, а главное — искренний и неравнодушный. Именно таким должен быть народный избранник!» — добавил лидер партии.

Зачем Вассермана объявили в розыск

По мнению политолога Владимира Корнилова, в том, что на Украине Вассерман объявлен в розыск, нет ничего удивительного. Все депутаты ГД, которые голосовали за определенные законопроекты, в том числе касающиеся Крыма и республик Донбасса, автоматически попали в базы украинских спецслужб, пояснил собеседник NEWS.ru. Корнилов отметил, что практика объявления в розыск лиц, живущих за рубежом, есть и в России.

«Но мы же понимаем, что того же сенатора Линдси Грэма не будем хватать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности в России. При этом мы обязаны были объявить его экстремистом, когда он назвал убийства русских „лучшим вложением американских денег“», — указал аналитик.

Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru полностью поддержала позицию Вассермана.

«Да, мой коллега с Украины. Но, как всякий разумный человек, он занимает пророссийскую позицию. Любой эрудит его уровня был бы в данном случае за Россию и всячески стремился бы сохранить наследие наших предков», — подчеркнула парламентарий.

