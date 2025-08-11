«Особенно забавляет»: депутат Вассерман высмеял деятельность СБУ

Объявление в розыск Службой безопасности Украины вызывает у депутата Госдумы Анатолия Вассермана улыбку, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, уголовное дело против него по обвинению в сепаратизме возбудили около 10 лет назад, а теперь дошли до следующего этапа — розыска.

Потому что, по понятиям украинских сепаратистов, я сам сепаратист. <...> Меня это особенно забавляет, ведь сепаратисты, то есть люди, пытающиеся отделить Украину от остальной России, называют сепаратистами тех, кто отстаивает общерусское единство, — рассказал Вассерман.

Он также отметил, что СБУ не направляла ему никаких уведомлений, и подчеркнул, что его контакты всем известны. По мнению депутата, украинская спецслужба могла бы легко установить с ним связь, если бы действительно этого хотела.

Могли бы хотя бы СМС отправить на мой адрес — мой телефон общеизвестен. Могли бы написать на адрес Госдумы. <...> Если бы они хотели меня найти, то давно бы нашли. Другое дело, что они смогут меня найти разве что в статусе свидетеля на суде над ними, — заключил политик.

Ранее стало известно, что получивший российское гражданство в 2017 году уроженец Одессы Вассерман с 2022 года числится в розыске на Украине. Отмечается, что в 1994 году Вассерман безуспешно баллотировался в Верховную раду. Впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о сепаратизме.