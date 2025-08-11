Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 23:18

ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо

«Салават Юлаев» расторг контракт с Джошуа Ливо из-за опоздания

Игрок ХК «Салават Юлаев» Джош Ливо Игрок ХК «Салават Юлаев» Джош Ливо Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с бомбардиром Джошуа Ливо, сообщил «Спорт Экспресс» агент игрока Иван Ботев. По его словам, причиной стало несвоевременное прибытие игрока в расположение команды.

Однако агент отметил, что клуб был в курсе — у хоккеиста еще не была оформлена виза, из-за чего приехать раньше он не мог. Стороны даже имели договоренность, поэтому решение о расторжении стало для Ливо и его представителя неожиданностью.

Агент сообщил, что готовится требование выплатить игроку 50% от зарплаты за сезон, предусмотренной по регламенту, несмотря на расторжение. Зарплата Ливо составляет 110 млн рублей за сезон.

Ранее Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил награду «Харламов Трофи», сообщил «Советский спорт». Приз ежегодно присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона, его лауреата выбирают традиционно сами российские игроки лиги, указывая в опросах свою тройку лучших спортсменов.

До этого стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).

Салават Юлаев
контракты
опоздания
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два лайнера взорвались в аэропорту, не поделив одну взлетную полосу
Дуров анонсировал новые функции каналов в Telegram
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 августа 2025 года
Хотел уничтожить Россию: план Сороса провалился, но не до конца
Трамп оценил возможность Украины победить Россию
«Быдло»: Захарова отреагировала на заявление Киева по поводу русского языка
Роналду женится впервые в 40 лет: кто жена, сколько детей, когда свадьба
ВС РФ нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ под Сумами
Запад был повергнут в шок после заявления Трампа о Зеленском
ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо
Трамп отложил введение новых «высоких пошлин» против Китая на 90 дней
«Все станет ясно в первые минуты»: Трамп о встрече с Путиным на Аляске
«Буду свидетелем в суде над ними». Почему Вассерман так бесит СБУ и Киев
Каллас объявила о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Трамп поменял решение насчет пошлин на золото
Врачи предупредили о распространении грибка, пожирающего мозг
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на ДНР
Орбакайте показала семейные кадры из Италии
Решила переплюнуть мужа: как повлияет развод на карьеру Полины Дибровой
Ведущая экономика Европы захлебывается в банкротствах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.