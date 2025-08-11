ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с бомбардиром Джошуа Ливо, сообщил «Спорт Экспресс» агент игрока Иван Ботев. По его словам, причиной стало несвоевременное прибытие игрока в расположение команды.

Однако агент отметил, что клуб был в курсе — у хоккеиста еще не была оформлена виза, из-за чего приехать раньше он не мог. Стороны даже имели договоренность, поэтому решение о расторжении стало для Ливо и его представителя неожиданностью.

Агент сообщил, что готовится требование выплатить игроку 50% от зарплаты за сезон, предусмотренной по регламенту, несмотря на расторжение. Зарплата Ливо составляет 110 млн рублей за сезон.

Ранее Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил награду «Харламов Трофи», сообщил «Советский спорт». Приз ежегодно присуждается лучшему российскому хоккеисту сезона, его лауреата выбирают традиционно сами российские игроки лиги, указывая в опросах свою тройку лучших спортсменов.

До этого стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).